Manželé Bieberovi nafotili žhavé snímky: Takhle to vypadá, když jsou spolu v posteli

Justin a Hailey Bieberovi Profimedia.cz

Z fotek je patrné, že se jeden druhého stále nemohou nabažit, v rozhovoru ale Hailey přiznala, že byly doby, kdy se styděla Justina třeba jen políbit na veřejnosti.

„Byl to běh na dlouhou trať a nekonečný boj, který mě vyčerpával. Ale fakt je, že se milujeme a nemáme co skrývat,“ uvedla neteř Aleca Baldwina a už poněkolikáté zodpověděla i dotaz ohledně rozšiřování rodiny.

„Je zvláštní, že jsem vždycky chtěla mít děti brzy, ale teď, když jsem vdaná, mi přijde, že není kam spěchat.“

Na svého manžela také práskla, že po jejím boku dospěl a už dávno není tím, kým býval. Bieber měl v minulosti problémy s drogami a dlouho ho provázela pověst nezdvořáka s hvězdnými manýry. Loni také přiznal psychické problémy. Zápolil navíc s lymskou boreliózou.

V září to byly dva roky, co se Hailey s Justinem vzali na radnici v New Yorku. V létě loňského roku pak uspořádali velkou svatbu, na níž nechyběla řada celebrit. ■