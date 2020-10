Kvůli ostudě chtěla vzít nohy na ramena: Takhle probíhalo první rande Lucie Benešové a Tomáše Matonohy

Lucie Benešová povyprávěla o prvním rande s Tomášem Matonohou Video: FTV Prima

Herečtí manželé Lucie Benešová (46) a Tomáš Matonoha (49) jsou spolu už sedmnáct let. Dohromady je svedlo natáčení povídky Muž, kterého chtějí z cyklu Nadměrné maličkosti. Zatímco Matonoha vzplál hned, v případě Benešové o lásku na první pohled nešlo.

„Tenkrát ho tady nikdo neznal, já jsem ani neuměla vyslovit jeho jméno. Během toho natáčení jsem si ho moc nevšímala, vnímala jsem ho jako kolegu, ale jako na muže jsem se na něj nedívala,“ svěřila Benešová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka s tím, že jiskra přeskočila až později.

„Po dotočné mi zavolal a pozval mě do Brna. A měl neuvěřitelnou přípravu. Nakonec jsem tam zůstala pět dní,“ vzpomínala Lucie a přidala i pár historek.

Třeba tu, jak chtěla utéct z mikulovského Svatého kopečku, kam ji vzal Tomáš na výlet, kvůli divadlu, které tam začal hrát. „Stoupl si a hrál pro cizí lidi a různými jazyky se jich ptal, jestli nenašli jeho růženec. Lidi koukali, byla to hrozná ostuda. Říkala jsem si, že je blázen,“ smála se herečka.

Benešová ani Matonoha nezastírají, že spokojené manželství je fuška. Herec to v žertu přirovnal k dálnici D1. „Naše manželství je jako D1 mezi Prahou a Brnem. Aby se dobře jezdilo, je potřeba to neustále a donekonečna rekonstruovat. Některé úseky drncaj, ale pak to zase jede.“ ■