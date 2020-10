Marek Lambora se v novém filmu promění v drsného rockera: Takhle bude vypadat s odbarvenými vlasy a v kožichu

Marek Lambora si zahraje drsného rockera. Foto: Vojtěch Resler

„Tato role je trochu akčnější, než jsem do této chvíle hrál. Je zde troška testosteronu, takže jsem to vzal okamžitě. Je to pro mě příjemná změna. Moje postava Andrého je duší rocker, který ale bohužel blázen podepsal smlouvu s manažerem na tři roky, kdy se upsal tak trochu ďáblu a musí vydávat CD, které mu někdo píše. Je pod velkou kontrolou a jeho tvorba je cílená na teenagery – na fanynky, což není jeho šálek kávy. A tato dnešní noc mu nabídne to, co vždycky chtěl. Něco pořádného zažije a vrátí se tam, kde kdysi začal,“ vypráví o své postavě herec.

Postava Andrého miluje kožichy a po vzoru Davida Bowieho jsou pro něj značkou rocku, zároveň talismanem a součástí jeho extravagantní image, kterou se slavný mladík vyznačuje. Marek Lambora kromě nápadného kostýmu, výrazného účesu a líčení, prozradil s nadsázkou, co vše se musel pro tuto roli naučit.

„Mlátit lidi popelníkem umím, takže to je v pohodě. Jediné, čeho se obávám, bude rychlá honička v autě, mám řídit nadupanou červenou Corvettu s obsahem přes 500 koní a bude tam velká akční jízda s kaskadéry a část trasy mám řídit i já,“ dodal.

Herec si pochvaloval i vtipný scénář a výbornou spolupráci se scenáristou a režisérem Adamem Hobzikem. „Nemám rád, když se točí komedie na první dobrou, a pokud se postavy přetvařují, což režisér Adam Hobzik nechce. Takže to vypadá, že komedie Ubal a zmiz bude jiná, nepůjde zde o trapný humor,“ věří.

„Ubal a zmiz bude černá komedie, bude to takový rychlý, barevný, zábavný film, kde se řeší spousta příběhů najednou,“ vzkazuje divákům k filmu režisér Adam Hobzik, který se volně inspiroval stylem filmů režiséra Guye Ritchieho a snímek označuje jako „Sbal prachy a vypadni po česku“. ■