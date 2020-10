Manželka Karla Heřmánka mladšího předvedla obří dekolt: Promluvila i o dramatické situaci v divadle

Nikol Heřmánková Kouklová předvedla obří dekolt. Super.cz

"Uvidíme, co bude dál. Moc optimisticky to nevypadá. Zatím tedy pokračuje aspoň činohra, i když nevím, jestli je to v téhle situaci výhra. Ale snažíme se a vážíme si každého diváka, který přijde, nasadí si roušku a dodržuje všechny hygienické podmínky," řekla nám Nikol, jejíž manžel spolu s bratrem nyní po otci Karlu Heřmánkovi (72) vede Divadlo Bez zábradlí a ona se tam stará o propagaci a komunikaci s médii.

V něm se podle nařízení musely přestat uvádět muzikály, protože zpěvem se více přenáší Covid-19. "Zamýšlela jsem se nad tím. Je fakt, že muzikál je živočišnější, ale zpívá se na porty. A i činoherní herec může samozřejmě prskat, když mluví nahlas. Vůbec nerozumím tomu, co se seshora děje, ani těm opatřením, a doufám, že to bude brzy za námi a ty vyhlídky budou lepší," věří.

Nikol promluvila i o svých mimodivadelních aktivitách, kterých má docela dost. "Finišujeme se dvěma charitativními kalendáři, jednak pro nadaci Slunce, jejíž jsem patronka a organizuji i křest, který snad bude umožněn na konci listopadu, a pak pro nadaci Vize Dagmar Havlové (67), kde jsem pomáhala i produkčně," vypočítala. ■