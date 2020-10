Ohákněte svůj smartphone do nejoblíbenějších fotek!

Fotky z dovolené, z narozeninových oslav, z významných životních momentů. Každému z nás se v průběhu času nahromadí velké množství fotografií. Některé skončí v propadlišti dějin, jiné však mohou mít to štěstí, že si s nimi ozdobíte kryt na smarphone.

Kryt na mobil s vlastní fotografií

Je to to nejlepší řešení k využití pořízených fotografií. Fotky budete mít stále na očích a pokaždé, když se na ně podíváte, si vzpomenete na nádherný moment ve svém životě.

Kryt na mobil s vlastní fotografií

FOTO: picasee.cz

Kryty na mobil s vlastním potiskem jsou velice populární. Můžete s nimi popustit uzdu fantazii a nechat si na ně dát cokoliv. Fotografie ze svatby, z první dovolené u moře, z nejlepší oslavy ve vašem životě.

Kryty na smartphone s fotkou miminka

Narodilo se vám miminko? Máte z toho obrovskou radost? A chcete se se svou radostí podělit se světem? Nechejte si natisknout fotečku vašeho miminka na obal na váš smartphone.

Kryty na smartphone s fotkou miminka

FOTO: picasee.cz

Kdykoliv vezmete telefon do ruky, vykouzlí vám úsměv na tváři. Kryty na mobil s vlastní fotografií expedujeme v bleskové době, a to za 1 - 2 pracovní dny. Potisk je velice kvalitní a ostrý, a tak vám bude dělat radost dlouhou dobu.

Moderní obaly na telefon Surface

Hledáte něco originálního? Chcete vystoupit z davu a ukázat svou jedinečnost? Inspirujte se novou kolekcí moderních obalů na telefon Surface. Nejsou to jen obyčejně kryty na mobil, kterých jste už v obchodech viděli tisíce.

Moderní obaly na telefon Surface

FOTO: picasee.cz

Jedná o moderní a nadčasovou kolekci silikonových obalů na mobil, které vás potěší originálními designy. Z grafické kolekce Surface si vyberou jak dámy, tak i pánové. Zvolit si můžete jak jednoduchou eleganci, tak i neotřelý design.

Skvělý dárek na Vánoce

Nezahazujte pořízené fotografie. Nevzdávejte se nádherných vzpomínek. Využijte pořízené fotografie a nechejte si vytvořit galerii těch nejkrásnějších přímo na krytu na svém mobilním telefonu.

Zároveň jsou kryty na mobil s vlastní fotografií ideální volbou pro blížící se Vánoce. Vymyslet totiž originální a zajímavý dárek je rok od roku těžší a těžší. Přesně v takovou chvíli přichází na scénu obaly na smartphone s vlastní fotografií, které splňují vše, co by správný dárek měl mít. Jsou originální, krásné a jedinečné.

A obdarovaného potěší dvojnásob, protože mu dokáží, že vám na něm skutečně záleží. V ceně každého krytu je také luxusní dárková dřevěná krabička, ve které je zabalen každý kryt.

Luxusní dárková dřevěná krabička

FOTO: picasee.cz

Luxusní dárková dřevěná krabička

FOTO: picasee.cz

Vytvořte si svůj vlastní originální kousek

Vytvořit si obal na telefon s vlastní fotografií zvládne každý. Stačí nahrát vybranou fotografii do online editoru, trochu poupravit, je-li to potřeba, a svou objednávku potvrdit. Do 1 - 2 pracovních dnů máte originální kryt na smartphone s vlastním potiskem doma.

Více informací a veškeré designy nabízených obalů na mobil najdete na e-shopu www.picasee.cz. Stačí jednou kliknout a už nakupujete. A navíc při objednávce nad 800 Kč máte dopravu zdarma. ■