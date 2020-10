Lucie Vondráčková se nedávno přestěhovala. Jak to vypadá uvnitř jejího nového domu?

Lucie Vondráčková Foto: facebook L Vondráčkové

„Kdybyste se stěhovali, vypadalo by vaše bydlení stejně jako teď? Nebo je konkrétně něco, co byste chtěli změnit?“ ptala se fanoušků na sociální síti Vondráčková a zveřejnila i několik snímků z rozestavěných prostor.

Lucie Vondráčková se přestěhovala do nového domu.

Do nového domova se Vondráčková nastěhovala i se svými zvířecími miláčky. „Zabydlujeme se, ale už teď je nám dobře. Máme dvě kočky a tam, kde je kočka, tam už je domov. Adoptovala jsem dva kocourky, jsou to dvanáctiletí bratříčci, které už by si nikdo nevzal. Mám zkušenost, že zvířata z útulků jsou nesmírně vděčná a velmi loajální,“ řekla nedávno Super.cz Vondráčková, jež by ráda měla i bazén, jenž zatím na zahradě chybí.

„Zatím máme jenom nějaký nafukovací,“ smála se. A ten už v chladnějším počasí nevyužívá. ■