Utržené ucho, zlomená žebra a posunutá klíční kost: Jan Čenský popsal, jak je na tom po těžkém úrazu na kole

Jan Čenský se pořádně vysekal na kole. Michaela Feuereislová

„Těch zranění po pádu z kola jsem měl dost, posunutou klíční kost, utržené ucho, zlomenou ruku, tři žebra a nohu. Bolelo to opravdu při každém pohybu jako čert, ta rekonvalescence byla dlouhá,“ svěřil herec, který po výčtu zranění začal opět pracovat, a to i přes bolesti, které přetrvávají.

„Ještě teď to samozřejmě bolí, lhal bych, kdybych řekl, že ne. Ale protože jsem herec, tak na sobě před diváky nemůžu nechat nic znát,“ řekl nám Čenský, který vedle natáčení Ordinace kývnul na novou roli v muzikálu Láska nebeská z hitů Waldemara Matušky. Představení by měl v Divadle Broadway od listopadu zkoušet, a to i přes stálou rekonvalescenci.

„Docházím stále na rehabilitace, musím zaťukat, že je to mnohem lepší, ale ještě nějakou dobu to určitě bude bolet. Každý, kdo měl zlomená žebra, tak ví, o čem mluvím. A tělo si všechny zlomeniny dobře pamatuje. Normálně už ale hraji divadlo i natáčím,“ dodal Jan Čenský. ■