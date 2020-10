Saša Rašilov byl i za přísných opatřeních u porodu a neměnil by: Je dobrý tenhle společný zážitek mít, říká

Jak mu manželka oznámila, že bude po čtvrté tátou? Super.cz

„Byl jsem u porodu, za těch přísných pravidel, ale ten zážitek to neovlivnilo,“ prozradil Super.cz

Sám by si nedokázal představit, že by se o porod ochudil a určitě by to doporučil i dalším budoucím tatínkům. „Je to věc subjektivní a věc domluvy těch dvou. Nejdůležitější je, aby si to mezi sebou dokázali vyříkat, jak to mají, protože někdy to kupodivu může být i obráceně,“ vysvětluje herec s tím, že často si naopak maminky nepřejí, aby jejich partneři byli součástí porodu.

„Někdy má ta žena pocity studu, nebo pocity, že to miminko v tu chvíli nebude dost krásný... Je to takovej ten klasickej konzervativní způsob, že až bude zabalený v pěti krajkách, všechno umytý, vypulírovaný, tak přichází slavně otec. Já bych nikomu nic samozřejmě nerozmlouval, ale ten zážitek je úžasnej a je dobrý tenhle společnej zážitek mít,“ usmívá se Rašilov.

Z předchozího manželství s herečkou Vandou Hybnerovou (52) má už dvě dospělé dcery Josefínu (26) a Antonii (22). Nejstarší Josefína se dokonce letos vdala. Se současnou manželkou Lídou má kromě nejmladší Emilky ještě tříletou Marušku. Co říká herec na to, že se ani počtvrté nedočkal synka, netoužil po něm?

„Já jsem o tom takhle nepřemýšlel nikdy. Je to jedna z nejkrásnějších věcí, nejkrásnějších tajemství, i když už si dnes můžeme poměrně brzo nechat zjistit, co se nám to narodí. Ale do toho, jak moc to můžeme nebo nemůžeme ovlivnit, do toho bych nechtěl zasahovat. Nejdůležitější je zdravý dítě a pak se uvidí,“ říká Saša Rašilov.

S každou další dcerou se v něm prý umocňovala radost z překvapení, že s ním má někdo nahoře takové plány. „Když budu otec pěti, šesti, dvanácti dcer, tak o to lepší, ne?,“ zavtipkoval na závěr. ■