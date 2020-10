Na konkurzu prý ani neuměla text. Lásky mezi kapkami deště nakonec představitelce Páji změnily život

Tereza Pokorná Herminapress

O co v žižkovském erotikonu jde

Lásky mezi kapkami deště vás přenesou na pražský Žižkov 30. let minulého století. Seznámíte se se ševcem Vincencem Bursíkem, který tu vede předem ztracený boj s baťovskou velkovýrobou. Budete sledovat dospívání a soupeření jeho dvou povahově rozdílných synů Kajdy a Pepana i milostné trable jejich starší sestry Věry.

Kajda se jednoho dne seznámí s půvabnou dívkou Pájou a začne se s ní scházet v zahradě staré vily, která patří poněkud tajemnému starému lékárníkovi. Když však Kajda seznámí Páju se starším bratrem Pepanem, vše se změní.

Ve filmu se setkáte s řadou vynikajících herců. V první řadě je to Vladimír Menšík v roli ševce Bursíka, dále Lukáš Vaculík (Kajda), Jan Hrušínský (Pepan), Zlata Adamovská (Věra) či Tereza Herz Pokorná (Pája). Další postavy ztvárnili mj. Rudolf Hrušínský, Luděk Kopřiva nebo Miroslav Macháček.

Předem prohraný konkurz?

Svůj filmový debut si v Láskách odbyl tehdy 17letý Lukáš Vaculík. A hned došlo i na milostné scény s Pájou. Její představitelka Tereza Pokorná měla tehdy za sebou jen dvě menší role ve filmech Hop, a je tu lidoop a Radost až do rána a vůbec ji nenapadlo, že ji Kachyňa do svého snímku obsadí. Na konkurzu bylo totiž velké množství uchazeček, a tak byla přesvědčená, že nemá šanci. Vytáhla si proto detektivku a četla si. Když na ni pak přišla řada, omluvila se režisérovi, že neumí text. Kachyňa ji kupodivu neseřval, jen ji požádal, ať zaimprovizuje. A to rozhodlo.

Láska díky Láskám

Pokorná měla ve filmu milostné scény i s Janem Hrušínským. V jedné ji měl dokonce znásilnit, což je vždycky náročné, natož pro debutující herečku. Režisér a kameraman ale přistupovali k natáčení milostných scén po svém – většinou se bavili o fotbale, protože oba byli slávisté.

Díky Láskám poznala Pokorná také svého budoucího muže, režiséra Juraje Herze. Ten ji totiž o sedm let později obsadil do svého filmu Kouzelné galoše jen díky tomu, že si ji pamatoval z role Páji. A během natáčení se do sebe zamilovali.

Rudolf Hrušínský trpěl

V roli lékárníka se objevil Rudolf Hrušínský, který prý původně nechtěl hrát po boku Miroslava Macháčka, jenž byl známý svou vznětlivostí. Nakonec si ale padli do oka. Scéna, ve které Hrušínský sleduje z terasy mladé milence, kteří poruší slib a utrhnou hrozen, se točila den poté, co doma prodělal srdeční příhodu a nenechal se hospitalizovat. Svůj smutný a bolestný výraz tak nemusel ani hrát, navíc se hned po dotočení scény nechal odvézt do nemocnice.

Chybička se vloudí

V závěru filmu navštíví hlavní postavy kino a podle všech indicií jde o 15. březen 1939. Z plátna zní píseň Ty lesovské stráně, kterou nazpívala Zdenka Sulanová v romanci Madla zpívá v Evropě. Tento film měl ale premiéru až v roce 1940.

Ovace v Benátkách

Náklady na natáčení byly ohromné. V Láskách hraje celkem 207 herců a kostymérky na dobových šatech nešetřily. Celkem se utratilo přes 5 miliónů korun. Ale vyplatilo se. Na festivalu v Benátkách film diváci přijali bouřlivým několikaminutovým potleskem ve stoje a provoláváním „Bravo!“ Snímek byl také vybrán jako zástupce čs. filmu, který se v roce 1980 ucházel o Oscara v sekci cizojazyčných filmů. A Tereza Pokorná za svou roli Páji získala na filmovém festivalu v Kolumbii Cenu kritiky za ženský herecký výkon. ■