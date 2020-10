Krutá hříčka osudu. Legendární herec (✝73) onemocněl stejnou chorobou jako o pět let dříve jeho filmová postava

Miloš Kopecký ve filmu Prodloužený čas Foto: Národní filmový archiv

Romantické drama Prodloužený čas, které v roce 1984 natočil režisér Jaromil Jireš, se na obrazovkách příliš často neobjevuje. Je to docela s podivem, protože na Česko-Slovenské filmové databázi je hodnoceno 74 %, což ho řadí mezi snímky, které podle uživatelů rozhodně stojí za zhlédnutí. Příležitost diváci budou mít 6. října na Televizi Seznam , tak si ji nenechte ujít.

Skvělé je i herecké obsazení. Titulní role stárnoucího profesora kunsthistorie Karla Svozila se neopakovatelným způsobem zhostil Miloš Kopecký, jeho mladou milenku Alenu ztvárnila krásná Táňa Fischerová a v dalších rolích se můžete těšit například na Petra Čepka (onkolog Antoš) či Otu Sklenčku (internista Fořt).

Konečná diagnóza

Hlavní hrdina snímku se pokouší zvládnout nepříjemnou diagnózu – rakovinu žaludku. Blízkost smrti ho zpočátku srazí na kolena, a chvíli dokonce uvažuje o sebevraždě. Pak ale svůj postoj přehodnotí a chmurné myšlenky zahání horečnou aktivitou, s níž se maximálně snaží využít čas, který mu zbývá. Dokončí práci, kterou odkládal, a řeší konflikty, kterým se dříve vyhýbal. Takže dopíše knihu, ožení se s Alenou a otevřeně vystoupí proti svému nadřízenému. Náhoda však celou situaci radikálně změní…

Osudové ráně čelil i Kopecký

V hlavní roli se objevil populární Miloš Kopecký. Krutá náhoda tomu chtěla, že o pět let později mu lékaři oznámili stejnou diagnózu, jakou měla jeho filmová postava - i herce postihla rakovina žaludku. V roce 1989 mu kvůli nádoru většinu tohoto orgánu odebrali a on i s jeho zbytkem dokázal ještě hrát a bavit lidi skoro sedm let. Jak známo, Kopeckého po celý život provázely těžké deprese, a když mu bylo nejhůř, ani nevstával z postele a celé dny proležel. Uvažoval prý mnohokrát i o sebevraždě a často o sobě říkal, že je spíš srab než hrdina. Ale se zákeřnou rakovinou bojoval velice statečně.

Válka na place

Jeho filmová postava stárnoucího profesora měla mladou milenku, což bylo naturelu Miloše Kopeckého velice blízké. Herec ženy miloval a celý život si užíval jejich přízně. Slečny a paní okouzloval hlavně svou inteligencí, humorem a sečtělostí. „Kolem něj neprošla jediná trošku hezká ženská, aby si jí nevšiml…,“ řekla o něm jedna z mnoha jeho přítelkyň, režisérka Věra Chytilová.

Nicméně ze spolupráce s Táňou Fischerovou prý vůbec nadšený nebyl. Údajně spolu půlku filmu „válčili“ a režisér Jireš z toho měl celou dobu nervy na pochodu.

Zapůjčené čtyři stěny

Důležitou roli sehrál ve filmu i byt profesora Svozila. Filmaři měli to štěstí, že dostali k dispozici překrásný interiér. V Česko-Slovenské filmové databázi uvádějí, že svůj byt na pražském vltavském nábřeží, jehož součástí je i obsáhlá knihovna, jim pro potřeby natáčení zapůjčila historička umění Eliška Fučíková. ■