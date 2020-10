Promáčená deštěm a s puchýři na nohou: Eva Čerešňáková po 11 dnech dokončila 250 kilometrů dlouhou pouť

Eva ušla Svatojakubskou pouť. Foto: facebook E. Čerešňákové

Místo odpočinkové dovolené se rozhodla pro dobrodružnou cestu. Eva Čerešňáková (34) si před pár dny zabalila batoh a vyrazila putovat napříč Portugalskem. Modelka a moderátorka se vydala na pouť do Santiaga de Compostela a ušla více než 250 kilometrů dlouhou túru .

Jedenáctidenní putování absolvovala Eva sama a po cestě se spřátelila hned s několika dalšími poutníky. A přestože ve chvíli, kdy došla do cíle, zářila energií, cesta rozhodně nebyla jednoduchá. Po 36 kilometrech ušlapaných za devátý den jsem měla ráno problém vůbec vstát z postele, a navíc jsem měla na patě velký bolavý puchýř,“ svěřila se modelka, která při cestě bojovala nejen s únavou a odřenými chodidly.

Zastihl ji také déšť a svou pouť musela zdolávat celá promočená. „Přes 10 km jsem šla v promočených botách, ponožky čvachtaly, a k tomu jsem cítila únavu z předchozího dne. O to víc, že deštivý den byl mnohokrát se stoupáním do kopců a kopečků. Bylo chladno. Určitě by ani psa v tom počasí z domu nevyhnal. A já v pláštěnce a promočených botách zdolávala kilometry,“ svěřila Eva, která nelituje, že se na Svatojakubskou pouť vydala.

„Nikdy jsem dopředu moc nevěděla, kudy přesně půjdu, kde budu spát, co budu jíst, ale nikdy jsem nezůstala bez střechy nad hlavou ani hladová. Dostávala jsem rady a doporučení v pravý čas. Bůh ví, co potřebujeme, a vše nám ve správný čas do života pošle,“ prozradila modelka, která hodlá nyní po jedenácti dnech chození relaxovat. ■