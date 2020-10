Dvojnásobný držitel Thálie je podruhé tátou: Jeho krásná manželka porodila dceru, která dostala krásné jméno

Jan Kříž s manželkou Marií jsou už dvojnásobnými rodiči Michaela Feuereislová

"Maruška byla neskutečně statečná. Měl jsem to štěstí, že jsem stihl být u porodu obou svých svých dětí a na světě není dost respektu, který by stačil pro ženy za to, že tohle zvládnou. Aničku i Marušku už mám doma, takže jsme celá rodinka pohromadě," svěřil Super.cz Honza.

Křížovým se dcera narodila dva a půl roku po synovi, takhle to prý plánovali. Na jaře se konečně přestěhovali do nového domu, kde už se při stavbě počítalo se dvěma dětskými pokojíčky. Marie hrála ještě do osmého měsíce v divadle, po prvním porodu si dala pauzu jenom dva měsíce, než opět naskočila do muzikálů.

Vzhledem k tomu, že jsou muzikály momentálně na dva týdny v rámci opatření proti šíření pandemie koronaviru zakázané, minimálně první dny s miminkem si užije i Honza. Ten po narození syna hned odjížděl do Německa, kde účinkoval v představení Ples upírů. Delší mateřskou dovolenou si zřejmě užije i Marie.

"Tahle šílená situace kolem prapodivných hloupě zdůvodněných restrikcí muzikálům a zpěvu obecně, má jednu velkou světlou stránku, že si svoji rodinku teď pořádně užiju," uzavřel novopečený dvojnásobný tatínek. ■