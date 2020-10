Saša Rašilov nám na kameru ukázal teprve třítýdenní dcerku: Takhle mu to s miminkem a manželkou Lídou sluší

Holčička má ani ne v měsíci plnou hlavu tmavých vlásků. Super.cz

„Cítím se báječně, ale unaveně. Únava je v naší profesi taková průběžná záležitost, se kterou bojujeme, protože jsou to takové nárazové vlny, a nedá se ten rytmus nějak naplánovat. Moje báječná žena mě ale nechává v noci vyspat a úplně mě neštve tím: běž teď ty, vstávej, musíš. To je skvělý, užíváme si to moc,“ raduje se herec.

Tříletá Maruška se pochopitelně sestřičky nemohla dočkat. Ovšem stává se, že starší sourozenci začnou na ty mladší žárlit. Obavy měli pochopitelně i Saša s manželkou Lídou, ale nakonec byli reakcí Marušky mile překvapení. „Bylo to moc dojemný, nečekali jsme to. Byli jsme opatrní, ale vůbec jsme nebyli připravení na to, že to bude tak spontánní, láskyplný, úžasný přijetí. Sama byla v těch třech letech dojatá. Byli jsme připravení na různé rodičovsko - výchovné zásahy, ale nakonec jsme tu situaci strávili tak, že jsme oba s Lídou řvali, že jsme na ně skoro ani neviděli. Bylo to úžasný, má ji moc ráda,“ prozradil Super.cz Rašilov, který je nyní také jednou z hlavních hvězd seriálu Sestričky.

Výbavu Emilka po starší sestře nezdědila a pořídili jí novou, včetně kočárku, který ale uzpůsobili i pro tříletou Marušku. „Je to jakoby takový skejt za kočárek, na kterém stojí. Má pocit naprosté převahy a vítězství, že je to vlastně ona, kdo to řídí. Jezdíme poměrně rychle, ale jen po vyznačených stezkách pro kočárky a samozřejmě povolenou rychlostí do 50km/h,“ zavtipkoval na závěr herec. ■