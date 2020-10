Po operaci srdce propadl chození: Bohouš Josef nejezdí ani veřejnou dopravou a po Praze běhá po svých

Bohuš Josef na premiéře muzikálu Kat Mydlář. Super.cz

„Přijde mi scestné, že při zpěvu se to roznáší víc než při dramatickém mluvení. Je to zvláštní,“ prozradil zpěvák, který se k práci vrátil plný energie, a to i proto, že mohl hrát několik měsíců po operaci srdce. Po bypassu se Bohoušovi daří velice dobře, a to také díky pravidelnému sportování.

Chůzi, která mu vyhovuje dokonce propadnul natolik, že i po Praze ho potkáte jedině po svých. „Chodím. Dnes jsem šel třeba ze Smíchova do divadla pěšky, pak jsem si odskočil domů a pak jsem šel zase do divadla, takže za den jsem nachodil třeba 17 kilometrů,“ svěřil se Bohouš Josef, který městskou dopravu využívá jen minimálně.

„V rámci tréninku mi to vyhovuje, bylo krásné počasí, takže paráda,“ prozradil zpěvák, který nejraději chodí všude pěšky. Pravidelně se vydává i na procházky do přírody se svým pejskem, několikakilometrové túry zatím přenechává jiným. „Zase se nic nemá přehánět, mě stačí těch dvacet,“ prozradil v Divadle Broadway zpěvák, který doufám, že se brzy opět vrátí na prkna. ■