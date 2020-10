Kráska, která je novou tváří Slunečné, se děsila reakcí diváků: Radši jsem se opila, přiznala sexy zrzka

Denisa Nesvačilová se bála reakcí diváků seriálu Slunečná. Super.cz

"Musím se přiznat, že když se začal promítat první díl, radši jsem se trochu opila, abych měla jinou zábavu, než že mi začnou pípat zprávy na Instagramu. Ale když jsem si druhý den zprávy přečetla, měla jsem velkou radost, protože je to tak, jak jsem několik měsíců předesílala, že až diváci Karolínu uvidí, bude to v pohodě. Lidi byli nadšení a psali mi jen hezky," spadl Denise velký kámen za srdce.

"Karolína není mrcha. Je trošku živější a tím, že je z dětského domova, má ty věci nastavené trošku jinak. Je sólistka, ale zlá není. A to, že se někdo zamiluje do ní a ona do někoho, to není trestné. Ať si každý zamete před svým vlastním prahem," brání pohnutky své seriálové postavy sexy zrzka, kterou natáčení velmi baví.

"I když teď je to trochu složitější, protože jak přichází ta druhá vlna koronaviru, tak občas někdo musí do karantény a vlastně nikdy dopředu úplně nevíme, jaký obraz a s kým budeme točit. Proto se jich musíme naučit dopředu ne třeba patnáct, ale dvacet," poodhalila současné televizní zákulisí herečka. ■