První společný rozhovor: Lucie Zedníčková vzala nového partnera po roce konečně do společnosti

Lucie Zedníčková poprvé vyrazila do společnosti s partnerem Miroslavem Ollém. Super.cz

Herečka Lucie Zedníčková (51) má více než rok nový vztah, se zvukařem Miroslavem Ollém už se společně stěhovali do vlastního domu, kde je toho ještě hodně k zařizování. Poprvé ho ovšem vzala i do společnosti, takže musel čelit všetečným dotazům reportérů i bleskům fotoaparátů.

"Trochu jsem tím Míru vyvedla z míry," smála se Lucka. Míra to ale zvládl na výbornou. "Jsem sice spíš ze zázemí téhle sféry, ale v divadlech a s kulturou dělám přes dvacet let, takže vím, jak to funguje," krčil rameny. "Věděl, co čeho jde, že tady budou média, a není blbej," dodala Lucka.

Míra se nejen dokázal adaptovat ve společnosti, ale herečka si pochvaluje i to, jak je manuálně zručný právě při zařizování domu. "Teď nemáme úplně na všechno, co bychom si představovali, měli bychom si aspoň pořídit pár lustrů místo těch žárovek, co nám tam trčí ze stropu. A Míra navíc umí spoustu věcí vyrobit sám," pochlubila se Zedníčková. Co všechno a na co je zase šikovná ona, se dozvíte v našem videu.