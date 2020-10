Uniforma fešnému ajťákovi ze Sestřiček v muzikálu Čarodějka sekne: Kdyby nemohl hrát, vybral by si ale překvapivou profesi

Petr Ryšavý by se mohl stát šikovným řemeslníkem. Super.cz

S Petrem, který nosí v Čarodějce vojenskou uniformu, která mu opravdu sluší, jsme si mimo jiné povídali na i na téma, co by dělal, kdyby současný stav trval déle. Například policie stále nabírá lidi, a tak jsme si ho jako fešného policistu, i když v jiné uniformě, dokázali s trochou fantazie představit.

"K policii bych to asi nezvládnul, ale já se nebojím makat rukama, takže bych se uživil. Naposledy jsem dělal nějakou obkladačskou práci. Ale nejradši dělám se železem, dělám to od patnácti let. Můj strejda má dílnu, byl jsem tam každé prázdniny. Umím i svářet, takže bych si troufl i na nějaké schody nebo vrata," překvapil nás zpěvák a herec. ■