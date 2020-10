Ve 12 ji vykopli z Hollywoodu kvůli drogám. Drew Barrymore to ale nevzdala a probojovala se zpátky na vrchol

Drew Barrymore Profimedia.cz

Drew Barrymore (45) prorazila v Hollywoodu už jako čtyřletá. Být dětskou filmovou hvězdou s sebou ale neslo i jistá příkoří. Hereččina matka brala malou Drew do Studia 54, známého klubu, kde se scházely celebrity. Barrymore se stala závislou na drogách a její herecký sen se málem rozplynul. Kvůli drogám totiž dostala v Hollywoodu jako dvanáctiletá stopku.

„Nevím, jak jsem se sem dostala, ale nikdy nepřestanu být vděčná za to, jaké mám štěstí,“ nechala se slyšet v rozhovoru pro The Sun moderátorka vlastního pořadu The Drew Barrymore show.

„Dali mě na černou listinu už ve 12, takže si vážím každé práce, kterou mám. Vím, jaké to je přijít o práci, a cením si proto každé příležitost. Teď už nemám co skrývat,“ dodala.

Ve 13 letech Drew skončila v léčebně a o rok později se legálně osamostatnila, aby se zbavila matčina vlivu. Tehdy se také vrátila k herectví, a jelikož začala sekat dobrotu, comeback se jí podařil.

Dnes je nejen úspěšnou herečkou a producentkou, vede také zmiňovanou show a kosmetickou firmu. K tomu se stará o dvě dcerky Olive (7) a Frankie (6), které má s exmanželem Willem Kopelmanem. ■