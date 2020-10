Neuvěříte, kvůli čemu Madonna odmítla slavnému hudebnímu kolegovi spolupráci na desce

Madonna Profimedia.cz

Když si zpěvačka hledala producenta pro své dvanácté studiové album MDNA, oslovila i Davida Guettu, jehož remixy se jí líbily. „Přišel jsem na oběd. Povídali jsme si o všem. I o muzice a směru, kam by se měla její nová deska ubírat. Bylo to příjemné, jen já a ona. Pohodové a klidné a já se těšil na to, až spolu začneme pracovat,“ vyprávěl DJ Guetta v rozhovoru pro Mcfly et Carlito.

Pak ovšem přišla otázka na znamení. David odvětil, že je štír, což byl konec jejich příjemného posezení. „Najednou se zaksichtila a jen mi řekla ‚Tak to je mi líto, ale nemůžeme spolu pracovat. Jsem ráda, že jsme se poznali. Na shledanou’,“ zavzpomínal na zvláštní setkání s královnou popu Guetta.