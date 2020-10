Potvora Sylva ze Slunečné do toho praštila. Takhle jí to slušelo ve svatebních šatech

Bára Jánová a Jan Plouhar v seriálu Slunečná Foto: FTV Prima

Jánová se jako herečka vdávala poprvé a necítila se úplně komfortně. „I když víte, že to je nahrané, tak mi přišlo, že dělám něco špatného vůči svému příteli. Ale když už jsme pak poněkolikáté záběry opakovali, tak to zmizelo. Už mi to bylo jedno,“ nechala se slyšet Jánová.

Každé nevěstě samozřejmě hodně záleží na tom, jaké svatební šaty ten den oblékne. I Bára na tom byla podobně, ač se nejednalo o její skutečnou svatbu. Na výběr měla ze tří kousků. „Jedny šaty byly moc princeznovské, druhé takové střídmé, ty by Sylva asi nechtěla, a třetí padly,“ vzpomíná Bára Jánová, která prozradila, že zabrat jí daly svatební sliby.

„Byly docela dlouhé, tak se to točilo několikrát. Také bylo hodně velké teplo. Kněz přede mnou měl bílý talár, já bílé šaty, ve kterých se neuvěřitelně odráželo slunce do očí. Nic jsme neviděli, slzeli jsme – jsem poučená.“

To Jan Plouhar to měl snadné, jen se ho kostymérky zeptaly, zda by mu nevadil modrý oblek. Nevadil, a tak ho dostal.

Sama Bára by podobnou svatbu, jako měla její Sylva, ani nechtěla, jen na jednom by se shodly, a to mít ji venku. „Někde na nějakém hezkém místě v přírodě. I když nedávno jsem říkala příteli, že bych se chtěla vdávat na Cape Canaveral na Floridě, odkud startují vesmírné rakety,“ smála se.

Sylva bude i po svatbě nadále za potvoru ze Slunečné. „Sylva to na Štěpána hraje, má to hezky spočítané, a já jí přitom věřím, že to se mnou myslí dobře, a hlavně z lásky. Časem to ale bude divočejší a diváci se mají rozhodně na co těšit,“ slibuje Jan Plouhar. ■