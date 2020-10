Divíte se jí? Sexy herečka Eva Mendes odpověděla na komentář sledujícího a fanoušci šli do kolen

Eva Mendes Foto: Columbia Pictures/Courtesy Everett Collection/Profimedia

Kráska Eva Mendes (46) nepatří k herečkám, které by se na sociálních sítích pouštěly do diskuzí s fanoušky. Ale když už to udělá, tak to stojí za to. Začátkem roku takhle setřela sledující, která zbytečně komentovala její věk, a nyní na komentář fanouška odpověděla znovu.