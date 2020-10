S dcerkou slaví už měsíc: Markéta Konvičková se rozpovídala o nečekaném předčasném porodu

Markéta Konvičková Foto: Instagram M. Konvičkové

„14. 9. 2020. V den, kdy se malá nečekaně narodila, jsem měla jet do Prahy do studia natočit píseň, kterou jsem pro Amálku napsala v době těhotenství a kterou chci věnovat všem maminkám,“ svěřila se Markéta, která měla na týdny před narozením dcerky ještě naplánovanou práci.

„Když mi praskla voda a já odjela do porodnice, vše se samozřejmě zrušilo a jsme rádi, že to celé dopadlo přímo božsky, jsme tady obě v pořádku a ve zdraví. Nicméně tu píseň jsme teď natočili, videoklip je v procesu, a pokud to zmákneme, vydáme ji 14. 10. 2020. To bude mít Amča 1 měsíc,“ svěřila se Markéta, která porodila necelý měsíc před plánovaným termínem.

Se svou holčičkou je zpěvačka již doma a užívá si společné první týdny. A jelikož v těhotenství přibrala Markéta jen 8 kilogramů, už se také stihla pochlubit svou postavou, kterou má po narození dcerky zpět.

