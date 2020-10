Petra Vojtková se už pořádně zakulatila: Pod volnými šaty už má pěkné bříško, které nezakryje

Petra Vojtková se těší na prvního potomka. Foto: Instagram P. Vojtkové

S radostnou novinkou se pochlubila v polovině července, a to s tím, že je již v 6. měsíci těhotenství. Bříško na ní totiž zprvu nebylo vidět. S přibývajícími týdny tomu je ale jinak. Petra už se pořádně zakulatila a také se na nějaký čas rozloučila se svými muzikálovými rolemi. A to například s náročným představením Tarzan, do kterého po ní naskočila kolegyně, a nastávající maminka tak nastoupila na mateřskou dovolenou.

Poslední týdny před narozením miminka si užívá nejen chystáním výbavičky nebo pokojíčku, ale také relaxem na společných procházkách s manželem. „Tyhle podzimní výlety, kdy svítí sluníčko, jsou překrásné. Dneska jsme si dali projížďku Prahou na lodičce. Prošli jsme se i centrem a moje tempo je teda už vražedné, předběhli mě i důchodci,“ svěřila se Petra, která sice oblékla volné černé šaty, její bříško pod nimi však bylo nepřehlédnutelné. ■