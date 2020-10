Kde je Khloé? Kardashian to za novou fotku schytala. Hejty si tentokrát nenechala líbit

Khloé Kardashian Profimedia.cz

Podle americké televizní celebrity jsou takové komentáře dílem znuděných a nešťastných lidí.

„Nikdy nepochopím, jak znudění a nešťastní mohou někteří lidé být,“ napsala Kardashian. Sama by prý nikdy neokomentovala nic, co by nemohla pochválit. „Čas je velmi vzácný, trávím ho jen šťastnými věcmi. A když už jsme u toho, mám vás ráda! A přeji vám jen to nejlepší, protože na světě je tolik krásy, jen ji vidět,“ dodala.

Kritice kvůli používání různých filtrů a zkrášlovacích aplikací čelí Khloé v poslední době poměrně často. Lidé komentují především to, že jinak vypadá na fotkách na Instagramu a jinak ve společnosti nebo na záběrech z rodinné reality show.

Ta po dvaceti sezónách a čtrnácti letech končí. Finále má na obrazovky přijít příští rok. „S těžkým srdcem jsme dospěli k rozhodnutí se s Keeping Up with the Kardashians rozloučit,“ oznámila začátkem září Kim Kardashian. ■