Vystoupení, které zvedlo porotu Tváře ze židlí! Diváci se ale neshodnou

Jordan Haj se převtělil do jedné z nejvíc sexy zahraničních zpěvaček. Foto: TV Nova

Jordan se do výzvy pustil s vervou a celý týden dřel, aby se populární divě aspoň trochu přiblížil. Velkou práci si s jeho vizáží a kostýmem daly také maskérky a jeho výsledná proměna porotu naprosto šokovala. „To nejsou nohy, to jsou šavle!“ zvolal Aleš Háma (47), když Jordan coby JLo vystoupil z výtahu na pódium.

Jordan Haj napodobil vystoupení Jennifer Lopez z únorového Super Bowlu.

Po náročné a energické choreografii Jordan jen těžko popadal dech. Porota ale jeho výkon náležitě ocenila potleskem ve stoje. „Jordy, máš můj obrovský obdiv, protože já fakt nejsem člověk disponovaný tanečně, a tohle dát by pro mě byla úplná smrt. Odvedl jsi skvělý kus práce a musel jsi dřít jako kůň, to se cení,“ pochválil zpěváka Aleš Háma.

Přidala se také Eva Burešová (27). „Milý Jordy, opravdu velký klobouk dolů. V životě jsi netancoval, nemáš taneční průpravu, takhle jsi to zatancoval výborně, vypadal jsi skvěle, dělal jsi ženskou, uzpíval jsi to, udýchal. Vím, že jsi byl celej den zavřenej v šatně a piloval jsi to, ani za námi jsi nešel. Nemusíš mít strach, bylo to geniální,“ pěla ódy brunetka.

K výkonu Haje se později vyjádřili také diváci skrz internetovou diskuzi. Jako vždy se rozdělili na dva tábory.

„Tanec ano, zpěv se nepovedl... Ale to vůbec nevadí, už tak to bylo náročný,“ napsala jedna z fanynek show. „Tak tohle byla hrůza, ale neměl to vůbec jednoduchý,“ zareagovala další. Někteří byli v hodnocení nekompromisní: „Jedno z nejhorších vystoupení,“ kritizovali.

Na druhé straně pak diváci oceňovali poctivě natrénovanou choreografii. „Tanec byl dokonalý,“ pomyslně tleskala jedna z fanynek. ■