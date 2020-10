Agáta fanoušky šokovala proměnou: Po 20 letech je zase blond a připadá si jako Žilková!

Agátin nový partner Tomáš si změnu pochvaluje. Foto: Instagram A. Hanychové

Nový muž, nový účes a teď i nová barva vlasů. Agáta Hanychová (35) se nedávno pustila do razantního zkrácení vlasů , kdy svou dlouhou hřívu vyměnila za mikádo, a nyní se pochlubila i změnou barvy. Je z ní blondýnka.

Jakmile svou proměnu sdílela na sociálních sítích, fanoušci ji zahltili reakcemi. „Že vás to tak rozhodí...Snad víc než mě. A to jsem zpět blonďatá po dvaceti letech. Mě to baví,“ napsala si k první blonďaté selfie fotce bývalá modelka.

Za její proměnou údajně stojí nový partner Tomáš, který si novou vizáž své lásky pochvaluje. „Konečně. Krásná a přirozená, jako vždy,“ svěřil se ve stories Hanychové.

Agáta své nové já vtipně okomentovala s tím, že teď vypadá jako její maminka Veronika Žilková (58). Fanoušci ale vidí podobnost i s jinou slavnou ženou. „Teď jsem si vás spletla s Patricií Pagáčovou (31),“ napsala pod fotku jedna z fanynek a další přitakala. Ostatní obdivovatelé zase modelce lichotí, že působí ve světlejším odstínu vlasů jemněji a omládla. ■