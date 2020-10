Kristýna Frejová jako sexy družička. A co vlastní svatba, bude?

Kristýna Frejová Foto: FTV Prima

Herečka Kristýna Frejová se do svatby nehrne. Zatím prý nepřišel ten správný čas. „Nejsem vdavekchtivá, a nikdy jsem nebyla. Ještě nenastal ten moment, abych si byla jistá, že s tím člověkem chci strávit zbytek života, abych řekla ano,“ svěřila herečka.

Vdavky ale nezavrhuje, jen prý potřebuje jistotu, která může přijít s věkem. „Třeba si budu jistá v příštím životě nebo v pozdějším věku. Ale nepatřím k těm, kteří by to jen kvůli mejdanu, kterému se říká svatba, chtěli uspěchat a vzít si jen tak někoho,“ říká.

Svatebnímu veselí se ale nevyhnula před kamerou, v seriálu Sestřičky šla za družičku.

„Já jsem družička nikdy nebyla, jen svědek. Ale nedávno jsem se dozvěděla, že když dáte dva lidi dohromady a ten vztah jim odsvědčíte, a ti dva spolu zůstanou do smrti, tak prý přijdete rovnou do nebe. Takže já mám odmakáno,“ smála se Frejová, která ve světlých šatech vypadala skvěle. A nakonec sama uznala, že si to ve svatebním salonu užila. ■