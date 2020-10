Sharon Osbourne (67) promluvila o sexuálním životě s manželem Ozzym (71). Byla velmi sdílná

Ozzy Osbourne s manželkou Sharon Profimedia.cz

O životě s manželem Ozzym Osbournem (71) mluví moderátorka Sharon (67) velmi otevřeně, a to včetně intimních témat. V nedávné epizodě pořadu The Talk například svěřila, jak aktuálně vypadá jejich sexuální život.

Sexuálním aktivitám už se manželé, dle slov Sharon, nevěnují tak často jako před lety, ale rozhodně nestrádají.

„Bývalo to třikrát denně, ale teď už mnohem méně. Řekněme párkrát do týdne, což je normální v dlouhodobém vztahu,“ uvedla s tím, že letité vztahy nejsou jen o sexu, ale především o intimitě. „Husí kůže se změní v něco jiného. Hřejivost. Respekt. Pocit lásky a pohody,“ dodala.

Do zmíněné show se Osbourne vrátila po karanténě, s manželem se izolovali poté, co byla jejich vnučka pozitivně testovaná na covid. S nemocí se nakonec setkaly dvě ze tří dcer Jacka Osbourna.

Začátkem letošního roku Ozzy Osbourne oznámil, že trpí Parkinsonovou chorobou. O diagnóze se dozvěděl loni v únoru. „Není to smrtelné, ale ovlivňuje to určité nervy v těle. Máte dobré dny a najednou den špatný,“ řekla zpěvákova manželka. „Pro nás všechny je to složité,“ dodal Ozzy. ■