Show Tvář v zajetí emocí: Evu Burešovou dojalo vítězné vystoupení k pláči

Porota si pochvalovala, s jakou věrohodností Bořek oblíbeného Jarka Nohavicu ztvárnil. Foto: TV Nova

Ztvárnil Jaromíra Nohavicu (67) s písní Kometa. „Já mám několik písní, které mě vždycky rozbrečí. Musel jsem si ji zazpívat asi stokrát za sebou, abych u ní přestal brečet,“ svěřil Slezáček, který připustil a překvapil, že je celkově velká „plačka“. Rád si například popláče u filmů jako Forrest Gump nebo Hačikó - příběh psa.

Hlasová poradkyně show Linda Finková (52) Bořka před vystoupením upozorňovala, že u českých textů si musí dávat pozor, aby nic nepokazil, lidé je totiž znají nazpaměť. To se naštěstí nestalo a herec naopak porotu i své kolegy mile překvapil perfektním ztvárněním ostravského písničkáře.

Evu Burešovou (27) dokonce jeho vystoupení dohnalo k slzám. „Já bych vynechala tady tu hysterii, co se ve mně probudila. Nemám ráda, když se v televizi brečí zbytečně,“ snažila se zastavit pláč. Po chvíli ale přišla další vlna slz. „Dostal jsi mě. Já mám s touhle písničkou spojených spoustu věcí. Nechtěla jsem na to myslet, ale prostě jsi to probudil,“ nechala se slyšet Burešová.

Slezáček šek s výhrou 50.000 Kč věnuje organizaci Černí koně, která pomáhá hendikepovaným dětem. ■