Ilustrační foto Profimedia.cz

Pokud začnete nekontrolovatelně přibírat a vaší ženě se to nelíbí, je možné, že vás bude v lednici čekat tento vzkaz. Komik Arron Crascall v ledničce od své manželky našel cedulku s tímto nápisem: "Nemáš hlad, jenom se nudíš. Vypadni!" Co se na to dá říct?