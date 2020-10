Igor Orozovič jako alkoholik v klipu krásné písničkářky. Věřila, že z ní dostane také nějaké to herectví

Kateřina Marie Tichá a Igor Orozovič v klipu Zničená zem Video: Universal Music

„Píseň Zničená zem je o chvíli ticha, kdy skončí boj a člověk si uvědomí, co kolem sebe vlastně napáchal. Je to o tom posledním momentu, kdy se obě strany rozhodují, co bude dál - jestli budou o vztah a o lásku bojovat, nebo je čas odejít,“ říká Tichá, která v klipu ztvárnila i svou první hereckou roli, ze které se dle vlastních slov ještě pár dní po natáčení zotavovala.

Co se výběru partnera týče, Orozoviče Tichá považuje za jednoho z nejtalentovanějších mladých herců u nás. „Sama nejsem herečka a říkala jsem si, že když se mnou ‘na place‘ bude někdo, kdo bude velmi dobře vědět, co dělá, třeba ze mě také dostane nějaké to herectví.“

Režisér Jonáš Lipo Červinka do klipu kromě lásky zakomponoval ještě jedno velké téma. „Řekl jsem si, co kdyby se ta válka ale vedla ještě o něco zásadnějšího? Věděl jsem, že téma alkoholismu nebude pro diváka zrovna nenáročná oddechovka, ale Kateřina se ho nebála a podařilo se nám tak, myslím, dodat písni nečekaný, nový rozměr,“ míní.

Album Sami vychází 2. října. ■