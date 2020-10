V době hrozby koronaviru musel do nemocnice. Zpěvák byl prý z herecké příležitosti zcela vyčerpaný

Od mikrofonu rovnou před kameru Foto: Super.cz/archiv E. Hýbla

Jeho scéna se odehrává v prostředí nemocnice, což není v těchto dnech zrovna vyhledávaná lokalita. „Celé natáčení jsem si moc užil, i když to kvůli přísným opatřením proti koronaviru nebylo úplně standardní. Ale celý štáb a herci zodpovědně dodržovali pravidla a ke všemu přistupovali velmi zodpovědně, tak se i přes restrikce skvěle zvládlo,“ říká zpěvák, který zažil skutečný dril.

Na place byl od osmé hodiny večerní do šesté hodiny ranní. „Ještě několik dní po tom jsem z toho byl rozbitý, nechápu, jak takový režim můžou herci zvládat,“ říká Ezy.

Pro zpěváka to ale ve skutečnosti nebyla první zkušenost před kamerou. Petr Kolečko s Danielem Strejcem ho už obsadili do seriálu Lajna 2, kde hrál po boku Michala Suchánka, a zahrál si taky taxikáře ve filmu Přes prsty vedle Jiřího Langmajera.

Hudebníka to ale přece jen stále nejvíc táhne k muzice. „Vypadá to nadějně, že se budu podílet na nějaké muzice pro film Ubal a zmiz, tak se na to velmi těším,“ říká s nadšením herec malých rolí Ezy Hýbl. ■