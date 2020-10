Dagmar Havlová se skvěle bavila. Bývalou první dámu zastlali do květin

Tohle ji hodně bavilo. Foto: Super.cz/Lucie Drlíková

„Za sebe můžu říct, že to bylo jedno z nejúžasnějších setkání a focení. Pomáhaly mi moje kamarádky floristka Jana a kadeřnice Petra a hrozně moc jsme si všechny ten den užily a nasmály jsme se jako malé holky. A myslím, že o tom ten život je, nebrat se občas příliš vážně a udělat si ho veselý i v dnešní, ne úplně jednoduché době,“ komentuje autorka snímku sérii fotek, které vytvářela s herečkou prý jen tak pro radost.

„Obě milujeme květiny a od začátku jsem věděla, že chci focení s Dagmar spojit s květinami. Používaly jsme hodně hortenzie, které Dagmar miluje,“ říká Drlíková, která je známá hlavně svými fotkami vznikajícími pod vodní hladinou. „Dáša souhlasila být součástí mého podvodního projektu Once Upon a Dream in Waterland (Bylo nebylo ve vodní říši). Takže teď v říjnu na ni začínám šít speciální kostým a myslím, že to bude velmi výpravně. A věřím, že to pod vodou zvládne skvěle, je to úžasná žena," dodává Lucie Drlíková.

Z fotek je víc než patrné, že si oblíbená herečka nezvyklé focení užila. „Focení mě nejen bavilo, ale užily jsme si všechny velkou srandu. V takové skvělé atmosféře a s profesionálkami na svém místě nemůže vzniknout nic špatného. A z fotek je to vidět. Jsou úžasné. Těším se na další focení, tentokrát pod vodou,“ slibuje si Dagmar Havlová. ■