Režisér (✝62) filmu s Kaiserem a Lábusem byl obrovský workoholik. Zemřel během natáčení

Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve Velké filmové loupeži Profimedia.cz

Jenže celé se to zamotá. Do hry vstoupí i převratný japonský vynález zvaný superholograf, s jehož pomocí je možné přenášet postavy z filmu a z televize do skutečnosti a běžné smrtelníky zase do filmových příběhů.

Přístroj, kterého se chce zmocnit skupinka gangsterů, se dostane omylem do Prahy a roztočí se kolo bláznivých příhod. Ve filmu figurují i Kaiserův a Lábusův dvojník (vekslák Král a retardovaný pomocný dělník Lambas) a díky superholografu se v něm objeví i řada známých herců ve svých populárních filmových rolích, například Josef Abrhám (80) jako číšník z Vrchní, prchni! (1980) nebo Lukáš Vaculík (58) coby čistič oken z filmu Láska z pasáže (1984).

Poslední film Oldřicha Lipského

Režisér Oldřich Lipský (✝62) moc dobře věděl, že základem úspěchu je kvalitní herecké obsazení. Do své komedie proto angažoval veškerou tehdejší hereckou špičku a scénář vyšperkoval odkazy na řadu slavných filmů naší kinematografie. Na place byla legrace a pohoda a zdálo se, že vše půjde jak po másle. Jenže se tak nestalo.

„Rejža“ byl workoholik a prací žil čtyřiadvacet hodin denně. Jeho bratr Lubomír Lipský (✝92), který si ve filmu střihl roli vrátného, později řekl, že když Oldřich přijel večer po natáčení domů, vzal si papír a tužku a dlouho do noci se připravoval na další den. Zřejmě toho moc nenaspal a enormní pracovní zápřah si nakonec vybral svou daň. Během rozdělané práce postihl režiséra infarkt a byl tak rozsáhlý, že mu už nebylo pomoci.

Hercům nebylo do smíchu

Co ale s filmem teď? Natáčení se nakonec ujal další mistr filmových komedií Zdeněk Podskalský (✝70), ale už to nebylo ono. Nikomu se nechtělo pokračovat a na place vládl smutek. Herci, kteří se předtím předháněli v legráckách, chodili jak těla bez duše.

Režiséři a jejich „děti“

Před kamerou se objevila nejen naše tehdejší herecká špička, ale také slavní režiséři. Václav Vorlíček (✝88), který natočil např. Dívku na koštěti (1971) nebo Tři oříšky pro Popelku (1973), se v něm mihne v hospodě v roli číšníka, kde dělník Lambas (Jiří Lábus) popíjí s kumpány pivo. A směrem k Lambasovi pronese: „No tak, jak jsme tě to učili?", což je odkaz na seriál Arabela (1980), který také natočil.

Další režisér Otakar Vávra (✝100) se zde zase v reálu sejde s husity, kteří se díky přístroji dostali do současnosti. Jeden z nich ho osloví: „I ty, bratře, proti všem?“ Připomeňme, že Vávra je podepsán pod husitskou trilogií Jan Hus (1954), Jan Žižka (1955) a Proti všem (1956).

Lábus dostal košem

Říká se, že Jiří Lábus se během natáčení zakoukal do Dagmar Veškrnové, dnes Havlové (67). Prý se jí dvořil ostošest a všude jí nadbíhal, ale kolegyně jeho city neopětovala. ■