Rozdíl 9 let nepoznáte. Sexy Kateřině Brožové se ani figura nezměnila

Kateřina Brožová na premiéře muzikálu Kat Mydlář Super.cz

„Hraji ve stejném kostýmu, ve stejné paruce. Kostymérky nemusely nic upravovat,“ svěřila s úsměvem herečka, která se pyšní skvělou postavou. „Určitě je to hodně genetika. Ale nejsem už nejmladší děvče a pozoruji, že je ten metabolismus jiný, než býval,“ řekla Brožová a prozradila, díky čemu má neměnné křivky.

„Přiznám se, že se moc nešetřím, já ráda jím. Ale nejím moc. Cvičit je ale potřeba. Já jsem stále někde v letu, starám se o domácnost, o koně a psy, tahám tašky a dělám práci, kterou dělám,“ vyjmenovala herečka, která byla ráda, že se na jeviště Divadla Broadway mohla vrátit.

„V té době, kdy jsme to hráli a pak jsme přestali, jsem si říkala, že by se Kat Mydlář mohl někdy vrátit, ale že to bude trvat tak dlouho, to mě tehdy nenapadlo,“ uvedla Brožová, která bude hrát představení ještě několik dní.

Stejně jako ostatní muzikálové herce ji kvůli koronaviru čeká čtrnáctidenní pauza, činohru ale může hrát i nadále. „Jako činoherec jsem ráda a jako zpěvačka nejsem ráda. Nerozumím tomu rozdílu, že je to při zpěvu nebezpečnější než při činohře. Mluví do toho lidi, kteří tomu vůbec nerozumí,“ dodala Brožová, kterou návrat do muzikálu a diváci v hledišti v rouškách dojali. ■