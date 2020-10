Nicki Minaj se stala maminkou: Prvního potomka porodila manželovi s drsnou kriminální minulostí

Nicki Minaj Profimedia.cz

Miminko přišlo na svět jen pár měsíců poté, co Nicki těhotenství oznámila. V červenci málem zbořila sociální sítě, když se pochlubila krásnými těhotenskými snímky. O těhotenství se před tím nějakou dobu spekulovalo, ale diva s potvrzením vyčkávala.

Minaj loni také oznámila konec kariéry s tím, že se hodlá zaměřit na rodinu. Od té doby sice potěšila fanoušky pár hity, ale jinak své slovo dodržela.

S Pettym, který je registrovaný jako sexuální deviant a ve vězení pobyl celkem 12krát, včetně jednoho trestu za vraždu, se Minaj dala dohromady před dvěma roky. Koncem roku 2018 potvrdili vztah na sociálních sítích a od té doby jsou nerozluční.

Rapperka se svého chotě vždy vehementně zastávala, když fanoušci kritizovali jeho kriminální minulost. Pettymu bylo před časem nařízeno domácí vězení poté, co se s rapperkou přestěhoval do Los Angeles a opomněl se registrovat jako sexuální deviant. To je v některých státech USA povinné, pokud je takto vedený jinde. Petty se bál, že nezvládne být kvůli domácímu vězení u porodu. Zatím není známo, jestli se mu to nakonec podařilo. ■