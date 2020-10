Co si myslí Daniel Hůlka o tom, že nemůže vystupovat? Zpěvák se na premiéře pořádně obul do Prymuly

Daniel Hůlka na premiéře Kata Mydláře Super.cz

Hlavní roli v muzikálu Kat Mydlář měl Daniel Hůlka (52) ztvárňovat již od jara. Kvůli koronaviru byla však premiéra odložená, a to na podzim. Po 9 letech Divadlo Broadway slavnostně uvedlo oblíbené představení. To si ale zpěvák zahraje jen párkrát, od pondělí má se zpíváním totiž utrum.

„Já se nechci před premiérou rozčilovat, ale myslím si, že ta opatření, která nám pan Prymula nadělil, jsou úplně nesmyslná. Nechápu, proč hraje činohra a balet a nemůže muzikál a opera. Ten člověk si opravdu buď nevidí do huby, jak se říká, a opravdu neví, o čem mluví, anebo je to prostě schválně,“ řekl Hůlka Super.cz s tím, že se mu opatření opravdu nelíbí a nevidí v něm smysl.

„Myslím si, že zakázat lidem zpěv je psychologický tah. Bohužel se to neděje jen u nás, děje se to všude ve světě. Pan Prymula je pro mě velké zlo a dokazuje to svými činy. Nechápu, jak to mohla Poslanecká sněmovna odsouhlasit,“ rozčiloval se krátce před premiérou Hůlka, který pro určitá opatření je.

„Není to o tom, že všechna opatření by byla špatně, já souhlasím s tím, že se někde roušky musí nosit, někde je potřeba respirátorů, to vím, ale tahle opatření, která nám pan plukovník nadělil, nejsou účelová k tomu, aby nám pomohla, a myslím, že je to se zlým úmyslem,“ prozradil Hůlka, který doufá, že si hlavní roli v muzikálu zahraje za čtrnáct dní.

Nyní má totiž volno, které může využít i na trénování svých hlasivek. Pravidelně chodí na hodiny zpěvu, a to kvůli opeře, do které se po letech vrátil.

„O hlasivky se člověk musí starat, je to sval jako každý jiný a chodím na hodiny zpěvu. Mám úžasného pana profesora, to je pan Vladimír Chmelo, byl 6 let v Metropolitní opeře a já se snažím o návrat do opery, už to probíhá a díky panu profesorovi Chmelovi se to daří,“ dodal závěrem rozhovoru. ■