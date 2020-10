Bára Basiková s nadupaným sexy dekoltem. Mrkněte, koho napodobí v Tváři!

Bára Basiková Foto: archiv TV Nova

Jako legenda populární hudby se totiž musela obléknout do extravagantního kostýmu a paruky. Zpívat bude Bára v sobotní epizodě hit We Don’t Need Another Hero. Pro hudební číslo si pro Basikovou kostyméři připravili obří blond paruku a stříbrné šaty.

V odvážném modelu s vysokými rozparky předvede zpěvačka nejen nohy. V šatech vystaví na odiv také dekolt. Bára Basiková se tak bude snažit být stejně sexy a energická jako Tina Turner, která se toho na scéně rozhodně nikdy nebála. ■