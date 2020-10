Plán na cestu obytným vozem do Skandinávie překazila pandemie. Monika Leová kempuje v Praze pod mostem

Monika Leová měla v létě o zábavu postaráno. Super.cz

Jako by snad Monika Leová (29) tušila, že v roce 2020 se cestování významně zkomplikuje. Moderátorka děkuje bohu za to, že si s manželem Martinem před pár měsíci svépomocí vytvořili obytný vůz.

Domeček na kolečkách v posledních měsících maximálně využili. „První polovinu prázdnin jsme na tom pracovali a během té druhé jsem si vůz užívali,“ řekla Super.cz s nadšením Monika.

Moderátorka s manželem často i v průběhu týdne odjedou s obytným vozem za Prahu, nebo i přímo do Prahy mimo centrum, a užívají si klid a přírodu. „Nedávno jsme spali dokonce kousek od Libeňského mostu. Je to úžasná romantika,“ říká.

Leová necestuje pouze s manželem, ale na výlet často vyráží i s kamarádkami. Nedávno vyvezla těhotnou kamarádku Andreu Antony.

„Každý týden vezmu nějakou kamarádku na výlet za město. Připadám si jako zážitková agentura,“ směje se Monika, která si cestováním po Česku vynahrazuje nemožnost výjezdu do Skandinávie.

A neuvažovala Monika o tom, že by se s manželem odstěhovali do obytňáku nastálo? „Na čtyři měsíce až půl roku, kdy je u nás teplo, by to možná šlo. Jelikož ale nemáme sprchu přímo uvnitř karavanu, tak by to bylo horší a museli bychom se jezdit sprchovat ke kamarádům,“ dodala Česká Miss Earth 2013. ■