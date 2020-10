Roční dcerka jí změnila život: Bittnerová přestala kouřit a mnohem méně pracuje

Život se jí radikálně změnil po porodu. Foto: Plný Špajz (3x)

„Těhotenství s mým životním stylem zamávalo opravdu hodně,“ svěřila se nám během našeho posledního setkání herečka a pak s humorem uvedla konkrétní případ: „Například v minulosti jsem státu opravdu dost přispívala na DPH nákupem kartonu cigaret. S tím je konec a začínat znovu neplánuji. Doufám, že to naše ekonomika zvládne.“

Bittnerová by nedokázala být dlouho bez herectví, a tak se do většiny svých zejména divadelních projektů vrátila. „Už jsem kompletně zpátky, leč snažím se pracovat méně,“ říká herečka, která má v hlídání oporu v otci dcerky. „Manžel je výborná a zatím funkční chůva. Práci si může časově přizpůsobit, takže zatím to zvládáme. I když na nějakém mejdanu jsme s manželem zatím ještě nebyli,“ říká Miluška.

Jako každá matka Bittnerová hospodaří s časem. My jsme ji například potkali, když si byla v kamenném obchodě s prémiovými potravinami vyzvednout nákup vybraný na internetu. „Naživo už skoro nenakupuji. Pohodlnost a doba covidová přejí nákupům po internetu,“ vysvětluje.

Využili jsme příležitosti a ptali jsme se sympatické herečky, jestli její dcera už pomalu projevuje umělecké vlohy. „Ve svém roce života začíná být strašné číslo. Je extrovert s názorem, hlučná, ukecaná, zatím nerozumíme, ale snad ne sprostá. Miluje muziku, a tak tančí, zpívá a tluče do všeho. Uměleckými vlohami bych to ale nenazývala. Je evidentně zatím širokospektrální stvoření,“ dodává Miluška Bittnerová. ■