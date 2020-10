Veronika Arichteva o porodu syna: Císař v plánu nebyl, snažila jsem se přirozeně

Veronika Arichteva se synem Lukou Foto: Veronika Arichteva

Kromě blahopřání si totiž mohla přečíst i několik kousavých poznámek. Rozhodla se proto uvést věc na pravou míru.

„Že se malý narodil císařem, neznamená, že to byl plánový císař. Několik hodin jsem se snažila rodit přirozeně, a docela nám to i šlo. Ale pak pan doktor spolu s námi rozhodl o akutním císaři a já jsem za to moc ráda,“ řekla herečka s tím, že malý byl moc velký.

Víc jak čtyřkilový chlapeček se narodil v úterý v podolské nemocnici. „Dvě nohy, dvě ruce, pinďour a boží nos! Bisere, děkuji Ti za něj! I za těch 10 hodin mačkání rukou,“ napsala herečka v oznámení. Otcem Luky je režisér Biser Arichtev. ■