Už i Nela Boudová vzala na milost roušky: Zve diváky na představení, kde vypadá takhle šíleně

V kinech se na ni můžeme těšit ve snímcích Tady hlídáme my, Gump a v režijním debutu Michala Suchánka Večírek. "Vzhledem k tomu, že jsem nikam necestovala, aspoň jsem si při natáčení užila třeba Šumavu nebo Tábor. Nikdy jsem nebyla tolik měsíců v Česku, ale taky to má něco do sebe. Začala jsem dělat zahradu, víc se věnuju domu," vypočítala.

A právě u focení jejího plakátu k nové divadelní hře jsme si s Nelou povídali. "Právě proto vypadám takhle," smála Nela, která se fotila s růžovou natáčkou ve vlasech.

"Hraju tam uklízečku, pomalou, s takovou bachařskou náturou, která svému pánovi navrhne, že bude předstírat, že je jeho manželka. Budu mít ještě takovou zrzavou šílenou paruku. Je to velice zdařilá komedie a doufám, že se diváci nebudou bát a přijdou, i když budou muset sedět v rouškách," vzala i Nela roušky na milost, i když během karantény vzbudila rozruch svojí fotografií s rouškou mezi nohama. Premiéra hry se kvůli koronavirovým opatřením odsunula na přelom října a listopadu. ■