Aňa Geislerová natáčí jeden projekt za druhým. V hereččiných stopách jde i její půvabná dcera

Aňa Geislerová Super.cz

"Mně zatím práci nikdo nekomplikuje. Úspěšně jsme roztočili film Služka a teď začínáme točit seriál Sestřičky. Žádná omezení nejsou, jen musíme chodit na testy," vysvětlovala Aňa, která kvůli povinnému testování na covid-19 dorazila později na setkání u šampaňského a makronek v malostranské cukrárně, kam ji doprovodila i dcera Stella.

V našem rozhovoru došla řeč právě i na děti. Dvě mladší stále mohou chodit do školy, nejstarší Bruno už je středoškolák, tak zůstane doma na distanční výuce. "Ten se těší, že bude online a nebude muset ráno vstávat, Stellinka a Max mají stále školu, ti malí jsou asi v bezpečí," krčila Aňa rameny.

Stella jako jediná z dětí maminku občas doprovází do společnosti, herečka ji ale rozhodně nenutí a je to na jejím rozhodnutí. I co se focení a natáčení týče, vždy se jí zeptá. "Do určité doby ty děti chráním, a pak už mají svůj rozum a mohou se rozhodnout. Když se Stella cítí na to, že se chce fotit, tak jí to dopřeju, a když nechce, tak ji ani neberu," vysvětlila.

"Vidím to tak, že má nejvíc nakročeno podobným směrem jako Eťa. A to je mezi výtvarnem a herectvím, protože ji zajímá oboje," přirovnala Stellu ke své mladší sestře Ester Geislerové. Za sebou má dívenka i několik hereckých příležitostí. "Už hrála v Dejvickém divadle a občas ji beru na komparzy. Ale nechtěla jsem, aby byla herecké dítě, protože to je úplně jiná disciplína. Ale rozhodně jí v tom nebráním, a jestli po tom bude toužit dál, tak ji podpořím," uzavřela. ■