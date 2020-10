Zpěvačka Victoria Velvet se v Turecku nakazila koronavirem: Pozitivní je i její půlroční syn a zbytek rodiny

Victoria Velvet Michaela Feuereislová

Několik dní fanoušci marně pátrali na sociálních sítích po nových příspěvcích zpěvačky Victorie Velvet (36). Kráska s jihoafrickými kořeny, která se po porodu nejmladšího syna Zacharyho (6 měsíců) přestěhovala i s dětmi za partnerem do Turecka, nyní prozradila, proč se stáhla z Instagramu do ústraní. Může za to koronavirus.