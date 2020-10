Aňa Geislerová měla vlastní cukrárnu, ale na sladké moc není: Jedině v kombinaci se šampaňským, které i snídá

Aňa Geislerová Super.cz

Herečka Aňa Geislerová (44) bývala hrdou majitelkou cukrárny, i když sama prý na sladké moc není. Kombinaci francouzských makronek a šampaňského ale neodolá. "My jsme tedy makronky neměli, protože tehdy ještě nebyly tak v kurzu, nicméně to, že se moje cukrárna jmenovala Snídejte šampaňské, mluví za vše," smála se.

"Navíc moje sestra a její dcera začaly v karanténě péct krásné perníčky, které jsou nejen dobré, ale mají i nádhernou uměleckou ozdobu. Jsme takové kreativní ve všech směrech, i v jídle," pochlubila se sestrou, výtvarnicí Lelou Geislerovou, s níž ostatně loni vydala i diář a která ilustrovala její knihy.

"I já ráda doma peču, ale ne úplně tak ráda to jím. Nejsem moc na sladké, kdybych měla zvolit nějaký svůj typ občerstvení, bylo by to spíš bistro nebo nějaký stánek. Hlavně aby tam bylo víno, sýr a něco slaného. Sladkosti nejsou úplně můj cíl, a když už, tak spíš ty maličké věci, ale hlavně, aby k nim bylo to šampaňské, protože bez něj není život," uzavřela. ■