Stále v ní vidí andílka jako před víc než 20 lety. Peštová fotila v New Yorku za přísných podmínek

Před pár dny se kráska z agentury Elite Prague postavila před objektiv fotografky Cass Bird při focení vánoční kampaně značky Victoria’s Secret, která byla u zrodu její kariéry. „Spolupracovat s Victoria’s Secret je pro mě vždycky, jako vracet se do módní rodiny,“ komentovala svou poslední práci v New Yorku pro Super.cz Peštová a jedním dechem dodala: „Tahle vánoční kampaň by se dala popsat jako velká a autentická. Moc si vážím této dlouhodobé spolupráce.“

Na place panovala velmi přísná hygienická opatření. Samotné líčení modelek probíhalo ve venkovních prostorách. Přestože tedy bude součástí kampaně mimo jiné i Danielina kolegyně, vrstevnice Helena Christensen, tak se krásky na jednom místě nepotkaly. Daniela Peštová spolupracovala se slavnou značkou spodního prádla v období zlaté éry topmodelek, mezi které patřila v rozmezí let 1997 a 2001. ■