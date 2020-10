Bára Poláková sice nemůže zpívat, ale nechce být negativní: Přijímám změny, jak přicházejí, a podle toho se orientuji

Bára Poláková Super.cz

V Bábovkách ztvárňuje ženu, která dlouho marně touží po dítěti. Sama má sice dvě holčičky, ale spousta jejích kamarádek tenhle problém řešila. "V době natáčení jsem kolem sebe měla dvě kamarádky, kterým nešlo otěhotnět, takže jsem se dokázala do postavy Karolíny vcítit," vyprávěla nám mimo jiné o ztvárnění role herečka.

Ještě před zákazem zpěvu stihla Bára několik koncertů. "Bylo to krásný a říkali jsme si, že je to zřejmě na dlouhou dobu naposledy, co to zažijeme. Nechci se k tomu stavět negativně, přijímám změny tak, jak přicházejí, a podle toho se budu snažit s mojí prací zorientovat, " správně odhadla situaci.

Radost má ze svého obchůdku. "Měli jsme obrovský úspěch se čtvrtky pro Paraple, na DMS, které se posílaly místo lístků, jsme získali přes osmdesát tisíc korun a z toho čtyřicet jsou trvalé platby, takže to vygeneruje půl miliónu korun. Jsem za to moc vděčná, protože kvůli karanténě organizace přišla o spoustu peněz a já jsem mohla pomoct. Tak až to zase půjde, můžete se opět těšit na nějaké pidi koncertíky," doufá. ■