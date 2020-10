Dosud nezveřejněné fotky Dominiky Gottové s tátou: Takhle na zpěváka rok po jeho odchodu vzpomíná

Karel Gott s dcerou Dominikou Foto: Foto Poslední roky s Karlem / archiv Dominiky Gottové

„Je to už rok, co jste bez nejlepšího zpěváka, přítele a já bez tatínka. Moc si vážím, že na tátu tak krásně vzpomínáte. Mám stále bolest v srdci, protože vím, že jsem v posledních letech jeho života nebyla dobrou dcerou. Uvědomuji si to a snažím se dál pracovat na tom, abych na tom byla lépe,“ svěřila se dojemně Dominika, která po návratu do Česka procházela těžkým obdobím.

„Někdy minulost nebyla lehká, avšak ani přítomnost není. Do budoucna snad bude lépe. O tom všem jsem se rozpovídala v aktuální knize novináře Luboše Procházky Poslední roky s Karlem, která vyšla. Ráda bych tatínkovi brzy udělala v nebi radost a pokusila se dát dohromady znesvářené strany naší rodiny. Ale to musí chtít obě strany, nejenom jedna,“ svěřila se Dominika. Na slavnostní křest knihy se sice nemohla dostavit, rok po odchodu tatínka ale zveřejnila soukromé fotky a vzpomínky na ty nejhezčí chvíle s Karlem Gottem. ■