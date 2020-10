Česká misska bude nejdéle kralující vítězkou světové soutěže krásy. Kvůli koronaviru je finále nového ročníku odloženo

Karolína Kokešová Super.cz

Letošek pro ni měl být ve znamení cestování, coby vítězka světové soutěže krásy měla plnit své "missí" povinnosti. V září měla být ve Vietnamu.

"Měla jsem být ve Vietnamu, pak v Indonésii, tu taky zavřeli. Tak jsem odletěla na dovolenou do Mexika. Miss Global se má odsunout, další ročník má být v září, v říjnu příštího roku. Moje missí povinnosti by se měly posunout na další rok. Jsem ráda, že se někam podívám a něco zažiju," řekla Super.cz Karolína.

S cestou do Mexika prý problém nebyl. "Cesta byla kupodivu jednoduchá. Mají otevřené hranice, nebyl to problém. Byla to rychloakce, letěla jsem místo přítele kamarádky Američana, který letět nemohl. Nebyla potřeba žádná víza, letěla jsem přes Amsterdam, tam se mě nikdo na nic ani neptal," dodala Kokešová. ■