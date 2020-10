Karanténa přeje soukromí: Slavný zpěvák se stal potřetí otcem. Už před měsíci!

Donald Glover Profimedia.cz

Herec, komik, producent a rapper Donald Glover se stal trojnásobným otcem. Zprávu oznámil v rozhovoru pro britský magazín GQ s tím, že dítě přišlo na svět už před několika měsíci. Je to kluk.

„Během pandemie se mi narodilo dítě. Bylo to šílené. Byl jsem v nemocniční posteli, právě se mi narodil syn a já se díval na video s Georgem Floydem,“ uvedl Glover. Datum narození potomka neupřesnil, zmíněné záběry ale obletěly svět letos koncem května.

„Byl to podivný moment. Velmi intenzivní. Díval jsem se na video, které mělo asi osm minut, takže jsem seděl a sledoval to, a zároveň jsem prožíval ten úžasný a radostný okamžik. Plus můj otec nedávno zemřel, svého syna jsem pojmenoval po něm,“ uvedl. Jde tak již o třetího Donalda v řadě, otcovo jméno - Donald McKinley Glover - nosí i zpěvák.

S partnerkou má tři syny. První Legend se narodil v roce 2016, druhý Drake o dvě léta později.

Glover na sebe výrazně upozornil v roce 2018 songem a klipem This Is America, v němž pod pseudonymem Childish Gambino rapuje o násilí, rasismu nebo xenofobii v USA. Známý je také ze seriálu Atlanta. ■